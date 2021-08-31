В Улан-Удэ существенных осадков не обещают
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа, местами по республике кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +23,+28, местами +18,+23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +25,+27.
В последний день лета в Бурятии местами дожди
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