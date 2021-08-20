В Бурятии посетили 70% хозяйств в ходе микропереписи

Близится к концу работа в Муйском районе



В Бурятии продолжается сельскохозяйственная микроперепись. На 17 августа переписчики опросили 92 тысячи владельцев личных подсобных хозяйств. Это 70 % объектов микропереписи, сообщили в Бурятстате.



Близится к завершению работа переписчиков Муйского района, там опрошено 94 % объектов микропереписи.



Активно работают переписчики в Заиграевском, Закаменском, Тарбагатайском, Курумканском и Баргузинском районах, где процент выполненных работ составляет более 80.



Сельскохозяйственная микроперепись продлится до 30 августа 2021 года. В республике работают 277 переписчиков и 46 инструкторов. Во время сбора сведений переписчики используют планшетные компьютеры, что существенно повышает уровень полученной информации и сокращает время сбора данных.

