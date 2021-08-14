Траву в Улан-Удэ косят ежедневно





В Улан-Удэ ежедневно косят траву подрядные организации, управляющие компании, комбинат по благоустройству и МБУ «Городское лесничество».Горлесхоз обслуживает порядка 40 тысяч квадратных метров городских газонов.- В этом году отмечается нехарактерный прирост газонной травы – это связано с нетипичиным для нас летом. Количество осадков выпало очень большое, дождливые дни перемежаются с солнечными. Если раньше мы производили кошение газонов примерно раз в три-четыре недели, то в этом году – вдвое чаще. Мы занимаемся обслуживанием газонов около пяти лет и вот впервые такое лето выдалось, - отмечает и.о. директора учреждения Виктория Утесова.Косари работают ежедневно, сообщили в пресс-службе администрации города.Кошение травы идёт по проспекту Строителей, сквер Зодчий, проспект 50-летия Октября, улицам Революции 1905 г, Ботаническая, Хоца Намсараева, Гагарина и другим улицам города.За покос травы на территории частной собственности или коммерческой организации отвечают собственники. За покос травы на придомовой территории многоквартирного дома – управляющие организации.В случае бездействия управляющей компании или ТСЖ горожане могут обратиться с жалобой в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства по тел. (3012) 37-72-52, 37-72-44.