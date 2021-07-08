Участников просят присылать забавные кадры со своими питомцами
В Бурятии Сосново-Озёрский культурно-досуговый центр объявил челлендж. По его условиям, необходимо отправить забавные фото и видео с домашними животными
Сотрудники центра хотят показать этим, что, несмотря на локдаун, наши земляки и их четвероногие друзья сохраняют чувство юмора и хорошее настроение.
«Наверняка у многих уже есть готовые смешные фото и видео, которыми вы хотели бы поделиться со всеми и поднять друг другу настроение. Если нет, то скорее делай фото, записывай видео и отправляй нам!», - написали на своей странице организаторы.
Челлендж (0+)проходит с 30 июня по 11 июля 2021 года. Фото и видео можно отправить в Вайбер-сообщество на номер +79950873695. Самые смешные фото и видео будут опубликованы в Инстаграм-аккаунте @sosnovo_ozerski_rkdz
Рога, копыта и хвосты: В Бурятии проводят весёлый челлендж
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