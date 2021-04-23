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В Иркутске талантливые дети получат стипендию мэра

В Иркутске талантливые дети получат стипендию мэра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе проводится конкурс юных музыкантов и художников

В Иркутске проходит XXVIII конкурс на соискание единовременной стипендии мэра города. В нём принимают участие одарённые дети муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, достигшие больших успехов в музыкальном и изобразительном искусстве.

Стипендии учреждаются по номинациям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Сольное музыкальное исполнительство». Всего будут вручены 55 наград.

- Конкурс в номинации «Художественное и декоративно-прикладное искусство» проводится в апреле на площадке детских художественных школ №2 и №4. В рамках первого этапа открылась выставка работ участников в четырёх жанрах: портрет, натюрморт, городской пейзаж, свободная тема. Всего было подано более ста заявок. По решению компетентного жюри под председательством заслуженного художника РФ, преподавателя дизайна кафедры архитектуры ИГТУ, члена союза художников России Сергея Элояна, определены 25 учащихся, прошедших во 2 тур, – рассказал начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Сегодня проводится следующий этап. Это практическая работа длительностью 5 учебных часов. Участники самостоятельно выполняют задание – «натюрморт».

Конкурс в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» состоится в мае 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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