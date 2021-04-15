В Бурятии падение коронавируса объяснили антителами переболевших

Опасность всё ещё с нами, напоминает врач, работавший в ковидном госпитале



Главный врач городской больницы № 4 Михаил Итыгилов призвал жителей Бурятии не ослаблять профилактику коронавируса. Анестезиолог-реаниматолог по специальности, он несколько месяцев проработал в отделении реанимации и интенсивной терапии ковидного госпиталя на Солнечной.



- Да, сейчас есть положительная динамика по заболеваемости, и инфицированных становится меньше. Но это вследствие того, что у большинства людей после перенесённого заболевания появились антитела. Но они, к сожалению, тоже имеют свой жизненный срок и не могут всегда защищать, - пояснил Михаил Игыгилов.



Врач призывает не ослаблять профилактику, пока не завершится вакцинация и не сформируется коллективный иммунитет.



- Будьте ответственными не только за своё здоровье, берегите и окружающих. В истории нашей Бурятии не было таких страшных дней, чтобы за год от одной болезни умерло 800 человек. Поверьте, опасность всё ещё с нами. Мы просто привыкли к новостям, и коронавирус стал уже частью привычного ежедневного уклада жизни. Но никогда нельзя привыкнуть и принять то, что люди умирают каждый день. Пожалуйста, берегите себя! - обратился к жителям Бурятии Михаил Юрьевич.



Проводить профилактические мероприятия обязаны и организации и предприятия. В Бурятии работает оперативный штаб по вопросам профилактики коронавируса. Ежедневные рейды по местам массового пребывания людей проходят с участием полиции, ДПС, государственной противопожарной службы и Роспотребнадзора. В сутки мобильные группы выявляют в среднем до 40 нарушений профилактических мер. В отношении нарушителей составляются протоколы, которые направляются в суд.



Невыполнение правил профилактики влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц до 50 тысяч рублей и на юридических лиц до 300 тысяч рублей.





