«Князь Игорь» долго считался визитной карточкой Бурятского оперного театра
В выходные в Бурятском театре оперы и балета завершились премьерные показы оперы «Князь Игорь» (16+) Александра Бородина. Масштабная постановка Юрия Лаптева была представлена зрителям 24, 25 и 27 февраля. Заполняемость зала составила 50 процентов от максимальной вместимости в соответствии с действующими в Бурятии ограничениями, рассказали в пресс-службе оперного театра.
«Князь Игорь» долго считался визитной карточкой Бурятского оперного театра. Нередко именно с него открывались сезоны и гастроли, а главные партии в опере исполняли легендарные бурятские певцы Лхасаран Линховоин, Саян Раднаев, Бадма Балдаков, Ким Базарсадаев. Новый спектакль стал символом преемственности поколений.
В главной партии выступили Энхбат Тувшинжаргал (Пермский театр оперы и балета), Мунхзул Намхай и Доржо Шагдуров. Партию Ярославны исполнили Батчимэг Самбуу и Наталья Юргина. Успех в дни премьерных показов с ними разделили Чингис Иванов и Соел Батуев (Владимир), Эдуард Жагбаев и Александр Хандажапов (князь Галицкий), Бадма Гомбожапов, Шагдар Зондуев и Бат-Эрдэнэ Доржцэдэн (хан Кончак), Ольга Жигмитова и Оксана Хингеева (Кончаковна). За дирижерским пультом были Леонид Корчмар (24 и 25 февраля) и Георгий Албегов (27 февраля).
Над спектаклем работали Леонид Корчмар (дирижер-постановщик), Юрий Лаптев (режиссер-постановщик), Сергей Новиков (художник-постановщик, художник по костюмам), Василий Ковалев (художник по свету), Владимир Романовский (балетмейстер-постановщик), Людмила Швецова (хормейстер), Дарима Линховоин, Саян Манжигеев, Елена Березовская, Александра Васильева и Татьяна Вершинина (концертмейстеры).
Проект был реализован при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Размер финансовой субсидии составил 13 миллионов рублей.
Ближайшие показы оперы «Князь Игорь» запланированы на 3 и 4 апреля.
Улан-удэнцы увидели премьеру оперы «Князь Игорь»
Общество, Фото:
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