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Улан-удэнцы выберут актёра и актрису года

Улан-удэнцы выберут актёра и актрису года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрительское голосование состоится ко Дню театра

Ко Дню театра, который театральные деятели отметят 27 марта, Государственный русский драматический театр имени Бестужева предлагает зрителям вновь выбрать актёра и актрису года.

27 марта театры города отметят профессиональный праздник. Традиционно руководство Русского драмтеатра им.Бестужева к этому дню награждает своих сотрудников и вручает дипломы в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшие роли второго плана», «За создание яркого образа», «Дебют» и многих других. Четвёртый год, наряду с этими наградами, вручаются ещё две – в номинациях «Лучшая мужская роль года, по мнению зрителей» и «Лучшая женская роль года, по мнению зрителей».

Обычно зрители голосуют за наиболее яркие роли, созданные в прошлом году, и тем самым выбирают любимицу и любимца публики. В разные годы ими становились заслуженные артисты Бурятии Кристина Баженова, Алена Байбородина, Александр Кузнецов, актёры Лиана Щетилина, Анастасия Турушева, Дмитрий Тарбеев, Владимир Барташевич.

В 2020-м, когда театры большую часть времени не работали, многие еще не успели посмотреть премьеры: «Онегин», «Шведская семья» профессора Густафа», «Калека с острова Инишмаан», «Добывайки», «Микрохи» и т.д. Кроме того, за этот период было создано несколько онлайн-проектов, видеочиток, которые могли заинтересовать и запомниться поклонникам театра. Поэтому было принято решение, что в этом году голосовать можно будет не за конкретные роли, а именно за артистов.

Голосование стартует 1 марта и продлится до 23 марта. Отдать свой голос за любимого артиста можно по ссылке: https://forms.gle/pQ2t7HMJ713EJBdS8
актеры Русский драмтеатр
 
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