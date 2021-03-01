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В Бурятии освятят изображения 16 святых архатов Будды

В Бурятии освятят изображения 16 святых архатов Будды
Общество, 
Для верующих будет проводиться трансляция молебна

1 марта в Сартул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии состоится освящение изображений 16 святых архатов Будды Шакьямуни. Освящение будут проводить ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России во главе с Дид Хамбо ламой Дагбой Очировым.

- Будет проводиться обряд равнай, после сэржэм - подношение золотого напитка божествам, даллага - призывание счастья и долголетия. Просим всех соблюдать все меры предосторожности, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Для безопасности проводится прямая трансляция молебна, вы можете молиться на расстоянии. Трансляция онлайн будет проводиться в Instagram (аккаунт @sartuulbulagskiidatsan), - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Справка:

Архат - в буддизме человек, достигший полного освобождения от клеш и вышедший из «колеса перерождений»; верующий, вступивший в четвёртое отделение пути ко спасению и ещё при жизни достигший неполной Нирваны, то есть совершенного, высшего состояния человеческой души; буддийский святой. Тогда как абсолютная Нирвана («паринирвана») может быть достигнута только после смерти, поясняют буддийские священнослужители. 
буддизм
 
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