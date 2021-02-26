Агинский боец выиграл турнир по смешанным единоборствам

Бадмацырен Доржиев в упорном поединке победил борца из Бразилии Рилдечи Диаса



В рамках международного турнира по смешанным единоборствам AMC Fight Nights в городе Сочи на Wow Arena прошла пятиматчевая встреча между сборными двух сильнейших держав – России и Бразилии, где принял участие уроженец села Будалан Агинского Бурятского округа.



- Бадмацырен Доржиев боролся в наилегчайшем весе и в упорном поединке победил опытного борца из Бразилии Рилдечи Диаса, - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.



Во время поединка в городе Сочи поддержать спортсмена приехали тренер Агинской районной детско-юношеской спортивной школы в селе Будалан Буянто Доржиев и начальник спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА по спортивным единоборствам в городе Москве, мастер спорта по вольной борьбе армейскому рукопашному бою, боевому самбо Цыден Дугаров. Они отметили, что Бадмацырен с самого начала захватил инициативу и доминировал все три раунда. Единогласным решением судей он одержал победу в завершении соревнований. Это победа стала для спортсмена пятой подряд.



Бадмацырен Доржиев является чемпионом мира, Европы по панкратиону, мастером спорта международного класса по панкратиону, мастером спорта по вольной борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

