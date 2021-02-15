Дети прикрепили светоотражатели на портфели и верхнюю одежду
В городе Северобайкальске в Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей.
Занятие для школьников началось с повторения основ дорожной грамотности. Автоинспекторы напомнили ребятам, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части, акцентировав внимание на особенностях зимней дороги. Дети посмотрели фильм о важности соблюдения пешеходами правил дорожной безопасности и узнали, для чего нужны световозвращающие элементы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В продолжение тематического урока сотрудники ГИБДД предложили ребятам сделать своими руками яркие аксессуары. Из специальной светоотражающей плёнки дети вырезали разные фигурки и прикрепили их на школьные портфели и верхнюю одежду.
По словам организаторов, школьникам понравился мастер-класс, ведь с помощью ярких наклеек они теперь станут более заметнее на дороге. Также ребята пообещали сотрудникам ГИБДД быть законопослушными пешеходами и показывать примером сверстникам и взрослым.
В Бурятии школьники изготовили светоотражатели
Общество, Фото:
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