В Бурятии школьники изготовили светоотражатели

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дети прикрепили светоотражатели на портфели и верхнюю одежду



В городе Северобайкальске в Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели для школьников мастер-класс по изготовлению светоотражателей.



Занятие для школьников началось с повторения основ дорожной грамотности. Автоинспекторы напомнили ребятам, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части, акцентировав внимание на особенностях зимней дороги. Дети посмотрели фильм о важности соблюдения пешеходами правил дорожной безопасности и узнали, для чего нужны световозвращающие элементы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В продолжение тематического урока сотрудники ГИБДД предложили ребятам сделать своими руками яркие аксессуары. Из специальной светоотражающей плёнки дети вырезали разные фигурки и прикрепили их на школьные портфели и верхнюю одежду.



По словам организаторов, школьникам понравился мастер-класс, ведь с помощью ярких наклеек они теперь станут более заметнее на дороге. Также ребята пообещали сотрудникам ГИБДД быть законопослушными пешеходами и показывать примером сверстникам и взрослым.