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В Бурятии «чёрные» лесорубы получили условный срок

В Бурятии «чёрные» лесорубы получили условный срок
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 13,4 тыс. рублей

Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.

В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года в защитных лесах Кижингинского лесничества двое граждан с помощью бензопилы совершили незаконную рубку лесных насаждений до степени прекращения роста растений.

Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 13,4 тыс. рублей.

- Суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому. Бензопила конфискована, незаконно добытая древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
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