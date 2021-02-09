В Бурятии «чёрные» лесорубы получили условный срок

Ущерб составил 13,4 тыс. рублей



Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.



В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года в защитных лесах Кижингинского лесничества двое граждан с помощью бензопилы совершили незаконную рубку лесных насаждений до степени прекращения роста растений.



Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 13,4 тыс. рублей.



- Суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому. Бензопила конфискована, незаконно добытая древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

