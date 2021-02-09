В Бурятии «чёрные» лесорубы получили условный срок

Ущерб составил 13,4 тыс. рублей
Два жителя Кижингинского района Бурятии признаны виновными в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что в августе 2020 года в защитных лесах Кижингинского лесничества двое граждан с помощью бензопилы совершили незаконную рубку лесных насаждений до степени прекращения роста растений.
Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 13,4 тыс. рублей.
- Суд назначил виновным наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому. Бензопила конфискована, незаконно добытая древесина обращена в доход государства, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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