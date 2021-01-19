В Бурятии провели пожарные учения в пожарной же части

По легенде, на кухне пожарной части произошло возгорание. Эвакуировавшись, пожарные приступили к ликвидации «пожара».







- Пожар может произойти где угодно, в том числе и на рабочем месте огнеборцев, а потому они должны быть готовы. Плановые пожарно-тактические занятия в пожарных частях проводятся регулярно, - говорит начальник 18-го Курумканского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии Андрей Очиров.





Сегодня, 19 января, прошли плановые пожарно-тактические занятия в здании пожарной части села Курумкан в Бурятии. В занятии были задействованы два караула пожарной части №32, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Все цели и задачи, поставленные в ходе проведения занятия, были выполнены.