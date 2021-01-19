В Иркутской зоогалерее у обезьян родились детёныши

Они отмечают, что в течение дня разместят видео и более подробную информацию.







В Иркутской зоогалерее у пары обезьян-мармозеток родились детёныши.- Такого в нашем городе никогда не было! Двойняшки или близнецы? Мальчики или девочки? На эти и другие вопросы пока ответа нет... Но мы точно знаем, что роды прошли успешно, дети и родители чувствуют себя хорошо, - рассказали на своей странице представители Иркутской зоогалереи.