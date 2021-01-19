В Иркутской зоогалерее у обезьян родились детёныши

Роды прошли успешно
В Иркутской зоогалерее у пары обезьян-мармозеток родились детёныши.
- Такого в нашем городе никогда не было! Двойняшки или близнецы? Мальчики или девочки? На эти и другие вопросы пока ответа нет... Но мы точно знаем, что роды прошли успешно, дети и родители чувствуют себя хорошо, - рассказали на своей странице представители Иркутской зоогалереи.
Они отмечают, что в течение дня разместят видео и более подробную информацию.
Антитеррористическая защищенность обеспечена в трёх школах Кабанского района
Роды прошли успешно
Всех владельцев собак хотят обязать платить налог, а также получать согласие соседей
Заполняемость зала не должна превышать 25%
Над картиной работали пять лет
Улан-удэнцев зовут окунуться в несуществующую купель
Переправа соединила Каменку и Свирск
За сутки скончались ещё трое человек
После обращения ОНФ прокуратура обязала МВД провести ещё одно расследование по общественным слушаниям
Турнир состоялся в женской колонии
В целом же траты россиян на отели и гостиницы в период новогодних праздников сократились
Руководителям двух банков внесены представления
Мужчину приговорили к пяти годам колонии
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
К похищению ребёнка причастна мать девочки