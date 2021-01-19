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В Иркутской зоогалерее у обезьян родились детёныши

В Иркутской зоогалерее у обезьян родились детёныши
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Роды прошли успешно

В Иркутской зоогалерее у пары обезьян-мармозеток родились детёныши.

- Такого в нашем городе никогда не было! Двойняшки или близнецы? Мальчики или девочки? На эти и другие вопросы пока ответа нет... Но мы точно знаем, что роды прошли успешно, дети и родители чувствуют себя хорошо, - рассказали на своей странице представители Иркутской зоогалереи.

Они отмечают, что в течение дня разместят видео и более подробную информацию.



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