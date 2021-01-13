Подразделения отработают отражение ударов условного противника
Около тысячи мотострелков Восточного военного округа вышли на полигон «Бурдуны» в Бурятии для проведения первых в новом году боевых стрельб.
В ходе полевых занятий военнослужащие мотострелковых подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия с подразделениями ПВО и артиллерии. Расчёты и экипажи общевойскового объединения выполняют боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, миномётов «Сани», автоматических и ручных гранатомётов АГС-17 и РПГ-7. Подразделения отрабатывают отражение ударов условного противника с воздуха и нападения диверсионно-разведывательных групп, ведение инженерной и РХБ разведки.
Сборы с гранатомётчиками ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» проходят на 16 полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии. Половина занятий будет проведена в тёмное время суток с применением приборов ночного видения. Завершатся сборы соревнованием на точность поражения мишеней. В сборах принимают участие более 2.5 тысяч военнослужащих гранатометных подразделений ВВО, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии мотострелки ВВО выполнили первые стрельбы
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