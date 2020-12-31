Бурятские блюда украсят столы военнослужащих ВВО

Меню разнообразят буузы, бухлёр и хушуур



Национальные бурятские блюда украсят новогодние столы военнослужащих Восточного военного округа в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.



Меню военнослужащих соединений и воинских частей округа в республике в новогодние дни разнообразят различные национальные блюда, в том числе буузы (позы), хоторгойн (кровяная колбаса), бухлёор (традиционный суп из баранины), хушуур (мясные чебуреки), эреэлжэ (печёночная колбаса).



С учётом многонациональности личного состава соединений и воинских частей, военные повара будут чередовать приготовление бурятской кухни с русской, включающие в себя горячие блюда, салаты и закуски.

