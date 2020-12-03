Птичка живёт отдельно от всех
Сову-сплюшку из Иркутской зоогалереи готовят к весеннему выпуску в природу, поэтому птица живёт отдельно от всех. Сотрудники зоопарка предупредили посетителей, что увидеть сову в экспозиции не получится.
- Надеемся, что всё пройдёт по плану, и маленькая сова сможет жить на свободе, рядом со своими сородичами, - поделились в Иркутской зоогалерее.
Как сообщал «Байкал-Daily», птица появилась в зоопарке осенью. В Иркутск её привезли из Забайкальского края. Тогда сова не умела летать.
Справка:
Размер тела совы-сплюшки 15-20 см, масса 60-130 г, размах крыльев до 50 см. Окраска серо-коричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, тёмными пестринами и тонким струйчатым рисунком; как у многих видов рода, существуют серая и коричневая (рыжая) цветовые фазы.
Среда обитания: Европа, юг Сибири до Байкала, Малая Азия до предгорий Средней Азии, Ближний Восток и Северная Африка. Перелетный вид.
Сову-сплюшку из Иркутской зоогалереи выпустят на волю
Общество, Фото:
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