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Сову-сплюшку из Иркутской зоогалереи выпустят на волю

Сову-сплюшку из Иркутской зоогалереи выпустят на волю
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Птичка живёт отдельно от всех

Сову-сплюшку из Иркутской зоогалереи готовят к весеннему выпуску в природу, поэтому птица живёт отдельно от всех. Сотрудники зоопарка предупредили посетителей, что увидеть сову в экспозиции не получится.

- Надеемся, что всё пройдёт по плану, и маленькая сова сможет жить на свободе, рядом со своими сородичами, - поделились в Иркутской зоогалерее.

Как сообщал «Байкал-Daily», птица появилась в зоопарке осенью. В Иркутск её привезли из Забайкальского края. Тогда сова не умела летать.

Справка:

Размер тела совы-сплюшки 15-20 см, масса 60-130 г, размах крыльев до 50 см. Окраска серо-коричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, тёмными пестринами и тонким струйчатым рисунком; как у многих видов рода, существуют серая и коричневая (рыжая) цветовые фазы.

Среда обитания: Европа, юг Сибири до Байкала, Малая Азия до предгорий Средней Азии, Ближний Восток и Северная Африка. Перелетный вид.


птицы зоопарк
 
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