Сова-сплюшка появилась в Иркутской зоогалерее

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Пока она не умеет ни летать, ни самостоятельно есть



В Иркутской зоогалерее поселилась маленькая сова-сплюшка. Её привезли в Иркутск из Забайкальского края.



- Летать не умеет, есть сама тоже пока не хочет, но мы настырные, научим, уговорим... Пока любуемся, умиляемся и разглядываем в подробностях, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.



Справка:



Размер тела совы-сплюшки 15-20 см, масса 60-130 г, размах крыльев до 50 см. Окраска серо-коричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, тёмными пестринами и тонким струйчатым рисунком; как у многих видов рода, существуют серая и коричневая (рыжая) цветовые фазы.



Среда обитания: Европа, юг Сибири до Байкала, Малая Азия до предгорий Средней Азии, Ближний Восток и Северная Африка. Перелетный вид.





