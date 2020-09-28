Пока она не умеет ни летать, ни самостоятельно есть
В Иркутской зоогалерее поселилась маленькая сова-сплюшка. Её привезли в Иркутск из Забайкальского края.
- Летать не умеет, есть сама тоже пока не хочет, но мы настырные, научим, уговорим... Пока любуемся, умиляемся и разглядываем в подробностях, - поделились сотрудники Иркутской зоогалереи.
Справка:
Размер тела совы-сплюшки 15-20 см, масса 60-130 г, размах крыльев до 50 см. Окраска серо-коричневая, с белыми пятнами на плечевых перьях, тёмными пестринами и тонким струйчатым рисунком; как у многих видов рода, существуют серая и коричневая (рыжая) цветовые фазы.
Среда обитания: Европа, юг Сибири до Байкала, Малая Азия до предгорий Средней Азии, Ближний Восток и Северная Африка. Перелетный вид.
Сова-сплюшка появилась в Иркутской зоогалерее
Общество, Фото:
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Пока она не умеет ни летать, ни самостоятельно есть
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