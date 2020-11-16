Учреждение обошло Мосавтодор в номинации «Лучший перевозчик автотранспорта»
Церемония награждения национальной премией «Транспортная безопасность России 2020» состоялась в рамках IХ всероссийской конференции «Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму 2020». Участники оценивались по таким критериям, как наличие утверждённого плана по обеспечению транспортной безопасности, укомплектованность техническими средствами, количество имеющихся транспортных средств, объём и качество оказанных услуг и иные операционные показатели.
- Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» заняло второе место в номинации «Лучший перевозчик автомобильного транспорта, а также лучший субъект транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности». Первое место в данной номинации присуждено международному аэропорту «Шереметьево», третье – ГБУ Московской области «Мосавтодор», - сообщает пресс-служба «Южного Байкала».
Национальная премия учреждена при поддержке министерства транспорта Российской Федерации и комитета по транспорту Госдумы ФС РФ. Участие в мероприятии приняли представители законодательной и исполнительной власти, надзорных органов, а также предприятий, осуществляющих перевозки в воздушном, железнодорожном, морском и автомобильном транспорте.
Упрдор «Южный Байкал» стало лауреатом нацпремии по безопасности
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