Жители Бурятии участвовали во всероссийском опросе по коронавирусу
По результатам опроса на Дроме, в Бурятии в окружении у 79% опрошенных есть переболевшие коронавирусной инфекцией, а 23% переболели сами. Всероссийское исследование проводилось с 26 октября по 3 ноября среди пользователей сайта drom.ru.
Участники могли отметить несколько вариантов из предложенных. Отвечая на вопрос «Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?» больше половины – 53% жителей Бурятии – выбрали вариант «Друзья / коллеги / знакомые», 37% – «Родственники», 24% – «Знакомые знакомых», а 23% – «Я сам». О летальном исходе среди окружения сообщило 8%, а «никто не болел» у 9% респондентов.
В целом по России 76% сказали, что их знакомые переболели COVID-19. Вариант «Я сам» набрал 19%, есть умершие – 15%. Интересно, что число людей, которые не верят в существование вируса сократилось с февраля почти в три раза.
«Сам в мае переболел. И все мне говорили, что я первый человек с COVID-19, которого они знают. Сейчас процент болеющих гораздо больше, особенно среди соседей и знакомых. У меня на ИВЛ в реанимацию трое попало в тяжёлом состоянии и в возрасте 40-45 лет», – рассказал один из участников опроса.
По данным СМИ, в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили более 1,7 млн человек с COVID-19, из которых 1,3 млн поправились.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 11 ноября, в Бурятии была превышена отметка в 14 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились ещё 233 человека.
У большинства жителей Бурятии есть знакомые, переболевшие ковидом
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