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Бурятия перешагнула рубеж в 14 тысяч случаев коронавируса

Бурятия перешагнула рубеж в 14 тысяч случаев коронавируса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Круг контактных лиц почти достиг семи тысяч человек

Сегодня, 11 ноября, в Бурятии была превышена отметка в 14 тысяч случаев заражения коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора, на 8 часов утра общее число случаев COVID-19 составляет 14 130. Из них 61% (8545) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ

Заболеваемость не сбавляет темпы. Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 13 тысяч случаев коронавируса была достигнута меньше недели назад, в субботу 7 ноября. Рубеж в 12 тысяч был преодолен 2 ноября, отметка в 11 тысяч – 29 октября.

За последние сутки ковид подхватили 233 человека.

- Из 233 новых случаев COVID-19 169 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными, - сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», отметка в 200 заражённых за сутки впервые была превышена в конце октября. До этого суточный прирост держался на уровне 60-80 заражённых. Но с 22 октября ежедневно фиксируют более 200 заболевших. 1 и 3 ноября был поставлен рекорд – 237 заражённых.

За всё время выздоровели 9156 пациентов, или 64%. За последние сутки выздоровели 267 человек.

За сутки умерли ещё шесть больных ковидом. Всего же с начала пандемии скончались 259 пациентов.

Сегодня в стационарах республики лечатся 2219 пациентов с коронавирусом, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1697. Среди госпитализированных 29 детей (вчера было 30).

В отделениях реанимации находится 105 человек (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 55 пациентов (из них старше 65-ти – 31).

Занятость коечного фонда по всей республике составляет 84%.

Также амбулаторное лечение проходят 2496 пациента с COVID-19. Под наблюдение взято 12323 человек.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 6980 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», масочный режим в Бурятии стал тотальным – маски жители должны носить на работе, в том числе в кабинетах и служебных помещениях.

Бурятский общественник Биликто Дугаров выступил с инициативой сократить финансирование празднования Нового года, перенаправив деньги на борьбу с болезнью.

Главный санитарный врач Анна Попова назвала регионы, где надо ужесточать ограничительные меры. Бурятии в этом списке не оказалось.

В правительстве Бурятии озвучили итоги работы мобильных групп. Они выявили свыше тысячи «ковидных» нарушений в организациях торговли и сферы услуг.

9 ноября на 81-м году жизни в Улан-Удэ скончался заслуженный тренер России Валерий Николаевич Аверков. У него были осложнения со здоровьем из-за инфекции коронавируса.

В Бурятии владельцы аттракционов получат компенсации.


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