Игорь Шутенков: Наша задача, чтобы детские сады были в шаговой доступности

Сегодня, 22 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность детского сада в 140 «А» микрорайоне к вводу в эксплуатацию.Сад рассчитан на 280 мест и построен по типовому проекту. Сейчас там завершают работы по расстановке мебели и подключению всего оборудования. По словам Игоря Шутенкова, детский сад будет очень востребованным.- Нам нужны детсады в подобных микрорайонах, которые активно развиваются и застраиваются. Тем более сейчас, когда действует программа «Дальневосточная ипотека», молодёжь очень охотно пользуется этим ресурсом, покупает квартиры. Наша задача – сделать жизнь горожан комфортнее, чтобы детские садики были в шаговой доступности, а не на другом конце города, - заявил мэр Улан-Удэ.За год в среднем в детские сады города получали путёвки порядка 5 тысяч детей. В этом году, благодаря строительству новых детских садов, на 2700 детей больше.- Администрация города совместно с правительством республики и главой Бурятии продолжает решать вопросы ликвидации очередей в детские сады. Вместе с этим детсадом мы ввели в этом году уже 14 детсадов – детсад «Номина», детсад на 100 мест по улице Каландаришвили, детсад на 150 мест по улице Батожабая и остальные типовые на 280 мест. Хотелось бы добавить, что у нас ведётся строительство ещё трёх детских садов, мы планируем завершить их в следующем году, - рассказал Игорь Шутенков.В 2020 году в Улан-Удэ начато строительство трёх новых детских садов на 280 мест каждый по улице Боевой, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский.Строительство детсадов ведётся в рамках национального проекта «Демография», утверждённого в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.