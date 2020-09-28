Певица рассказала, что для неё значит музыка
Известная в Бурятии певица Мэдэгма Доржиева поделилась с подписчиками, что значит для неё музыка.
- И вокальная песня, и инструментальное произведение - это консервация определенной эмоции. Именно так я считаю И, чем чётче авторы смогли эту эмоцию передать, тем глубже она проникает в сердца слушателей, - написала певица.
Также Мэдэгма Доржиева раскрыла, что в детстве ей очень нравились произведения революционного характера, в которых «клокотали эмоции, разворачивалась буря». Это «Революционный этюд» Шопена, «Патетическая соната» Бетховена, «Токката и фуга» Баха или, например, «Шторм» из «Времён года» Вивальди. Эти мамины пластинки юная Мэдэгма могла слушать часами.
- Глубоко в душе я революционер, видимо, - отметила певица.
Мэдэгма Доржиева: «Глубоко в душе я революционер»
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