В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры

Фестиваль состоится в этом году в онлайн-формате
Дни русской духовности и культуры «Сияние России» пройдут в Иркутской области с 20 по 27 сентября. В этом году большая часть мероприятий состоится в онлайн-формате. Иркутские театры разместят записи спектаклей разных лет, библиотеки проведут виртуальные книжные выставки, а музеи - экскурсии и викторины в Интернете.
20 сентября на YouTube-каналах можно будет увидеть спектакль «Чайка» (12+) Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова и «Старший сын» (16+) областного театра юного зрителя имени А.В. Вампилова. Музыкальный колледж имени Фридерика Шопена на своем сайте представит онлайн-спектакль «Музыка – неиссякаемый родник России» (12+), записанный в 1997 году. Иркутская областная филармония будет транслировать в Интернете праздничный концерт «Мой Пушкин» (6+), посвящённый творчеству великого русского поэта.
В дни фестиваля станут доступны для просмотра видеопрезентации новых книг и поэтических сборников. Пройдут онлайн-встречи с писателями и редколлегиями литературных журналов на платформе ZOOM.
Часть мероприятий пройдёт в обычном формате. Так, Иркутский областной кинофонд проведёт бесплатный показ документального фильма режиссёра Марии Кельчевской «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» (6+). Это биографическая лента-паломничество по местам службы святителя.
В рамках празднования фестиваля, в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея откроется областная выставка народных ремёсел «Сибирь мастеровая» (6+). В экспозиции представлены работы 45 мастеров. Среди них лучшие образцы художественной обработки дерева и бересты, керамики и росписи, ткачества, плетения из природных материалов, произведения из кожи и шерсти. Кроме того, состоится торжественная церемония присвоения звания народный мастер Иркутской области.
Активное участие в праздновании примут муниципальные образования Иркутской области. Они проведут выставки, концерты и творческие мастер-классы. В последний день состоится телетрансляция концерта, посвящённого Дню рождения Иркутской области.
С подробной программой мероприятий Дней русской духовности и культуры «Сияние России» можно ознакомится на сайте минкультуры Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также забайкальские работники ЗАГСа поздравили ещё три «золотые» пары
К участию приглашаются все желающие
На состязания приедут спортсмены из Улан-Удэ, Читы и других городов
Также китайские врачи прислали 1000 защитных гигиенических костюмов
Юные артисты покажут своё мастерство в дистанционном формате
Победителей определили в девяти номинациях
Соревнования состоятся в ФСК с 29 сентября по 3 октября
Зампред правительства края назвал её фейком
Сергей Каргин победил в весовой категории 73 кг
Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
Спортсменам вручили благодарственные письма за подписью Юрия Трутнева
В районах продолжает действовать режим повышенной готовности
Кинопоказ внеконкурсных работ будет бесплатным
Соревноваться будут 11 осуждённых
Мэр Улан-Удэ принял участие в посадке деревьев на Мемориале Победы