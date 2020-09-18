В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры

Фестиваль состоится в этом году в онлайн-формате



Дни русской духовности и культуры «Сияние России» пройдут в Иркутской области с 20 по 27 сентября. В этом году большая часть мероприятий состоится в онлайн-формате. Иркутские театры разместят записи спектаклей разных лет, библиотеки проведут виртуальные книжные выставки, а музеи - экскурсии и викторины в Интернете.



20 сентября на YouTube-каналах можно будет увидеть спектакль «Чайка» (12+) Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова и «Старший сын» (16+) областного театра юного зрителя имени А.В. Вампилова. Музыкальный колледж имени Фридерика Шопена на своем сайте представит онлайн-спектакль «Музыка – неиссякаемый родник России» (12+), записанный в 1997 году. Иркутская областная филармония будет транслировать в Интернете праздничный концерт «Мой Пушкин» (6+), посвящённый творчеству великого русского поэта.



В дни фестиваля станут доступны для просмотра видеопрезентации новых книг и поэтических сборников. Пройдут онлайн-встречи с писателями и редколлегиями литературных журналов на платформе ZOOM.



Часть мероприятий пройдёт в обычном формате. Так, Иркутский областной кинофонд проведёт бесплатный показ документального фильма режиссёра Марии Кельчевской «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» (6+). Это биографическая лента-паломничество по местам службы святителя.



В рамках празднования фестиваля, в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея откроется областная выставка народных ремёсел «Сибирь мастеровая» (6+). В экспозиции представлены работы 45 мастеров. Среди них лучшие образцы художественной обработки дерева и бересты, керамики и росписи, ткачества, плетения из природных материалов, произведения из кожи и шерсти. Кроме того, состоится торжественная церемония присвоения звания народный мастер Иркутской области.



Активное участие в праздновании примут муниципальные образования Иркутской области. Они проведут выставки, концерты и творческие мастер-классы. В последний день состоится телетрансляция концерта, посвящённого Дню рождения Иркутской области.



С подробной программой мероприятий Дней русской духовности и культуры «Сияние России» можно ознакомится на сайте минкультуры Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

