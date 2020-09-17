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Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации

Забайкальский «триллер» одержал победу на фестивале анимации
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Пластилиновую страшилку сняли воспитанники Балейского центра «Маяк»

Юные забайкальцы победили на международном фестивале авторской анимации «Бессонница». В этом году «Бессоница» проводилось онлайн. Программа фестиваля включала несколько мероприятий, в их числе и конкурс детских мультфильмов «Insomnia Kids». На этот конкурс ребята из Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк», представили свою мультипликационную работу под названием «Беспокойное место». Она одержала победу в номинации «Триллер».

- Это совместная работа воспитанников и специалистов центра. Пластилиновую страшилку мы сняли ещё в 2018 году и нам приятно, что эта работа одержала победу в конкурсе такого масштаба. Уверен, что наши воспитанники будут дальше развить и реализовывать свой творческий потенциал, – рассказал директор центра Вячеслав Букатич.

Как сообщает пресс-служба минтруда Забайкалья, в этом году студия «Мульти-пульти» Балейского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» победила в двух всероссийских конкурсах видеороликов, посвящённых 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
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