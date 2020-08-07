Волонтёры привели в порядок дорожки и ограждения
В Байкальском заповеднике, который находится в Кабанском районе Бурятии, успешно завершился один из самых необычных проектов — экологический инклюзивный волонтёрский проект «В дебри Хамар-Дабана – 2».
Межрегиональная молодёжная общественная организация из Самары организовали группу активных, энергичных и очень заинтересованных добровольцев. Они две недели трудились на благо природы и людей.
Волонтёры построили экологическую тропу, благоустроили экспозиции под открытым небом на центральной усадьбе заповедника, привели в порядок дорожки и ограждения на территории визит-центра «Байкал заповедный» и в этнографическом городке «Природоохранные традиции народов Забайкалья».
В дождливые дни команда занималась дизайнерскими делами, сортировкой вторичного сырья, подготовкой книг для движения BookCrossing. Позаботились волонтёры и об экспозициях в этногородке — русская изба, бурятская юрта и эвенкийский чум стали объектами их заботливого внимания.
Помимо этого, экскурсоводы помогли им узнать интересные факты об истории заповедника и, конечно же, о самом Байкале.
- Проект завершился, волонтеры отправились домой, в разные города страны. И каждый смог забрать с собой впечатления от этих дней, наполненных Байкалом и добрыми делами! – сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.
В Байкальском заповеднике завершился иклюзивный волонтёрский проект
Общество, Фото:
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