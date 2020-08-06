«Визуально выделяется сразу»: Екатеринбуржцы по пути к океану посетили Бурятию

- Местные объясняют, «тут все решает не закон, а дядя Баир». Если задумал открыть свой бизнес, ищи знакомых, лучше родственников. Они знают важного человека, от решения которого зависит всё! Закон кумовства в Бурятии незыблем, как и уважение к старшим. Дети будут жить так, как скажут родители. Будешь перечить — можешь даже поплатиться жизнью. В газетах до сих пор проскальзывают сообщения о кровных разборках в стенах одной семьи, - продолжает Дарья.







Экскурсию по городу для журналистов устроил местный житель Георгий. Он живёт в Улан-Удэ уже два года; прилетел сюда из Подмосковья к девушке, с которой познакомился в интернете, но роман не сложился.







- Гигантский спрут стихийной застройки приютил треть полумиллионного населения города, где царят свои неписаные законы, далёкие от генпланов, коммунальных и социальных служб, - добавляет он.







- То есть у него растут ногти и волосы, как у живого человека, несмотря на то, что температура тела Хамбо Ламы не выше 20 градусов. Вот уже 18 лет его тело не изменяется даже под действием кислорода. Правда, из-за COVID-19 смотрители решили перестраховаться и перекрыли к телу доступ свежего воздуха, - пишет Артемий Захаров.







- Как не принять такой дар, пусть и убеждённым атеистам? – добавил Артемий.







В начале июля Бурятию посетили журналисты из Екатеринбурга Артемий Захаров и Дарья Миролеева. Они на машине едут во Владивосток, к Тихому океану. По пути на несколько дней молодые люди остановились в Бурятии. О путешествии они рассказывают в своих онлайн-дневниках и Instagram.Первым делом Артемий и Дарья посетили село Посольское в Кабанском районе. В своих заметках они рассказывают не только о ландшафте региона, но и об истории сёл и городов.- В те годы Посольское служило вратами в Азиатско-Тихоокеанский регион, было крупнейшим портом региона и местом встречи дипломатов России, Китая и Монголии. Сегодня это милое захолустье со славным прошлым. Село из восьми улиц топчут разве что скучающие бурёнки да проныры-туристы, - пишут журналисты.Также, по их мнению, пляж в Посольском чуть ли не лучший на всём побережье Байкала.Далее путешественники выехали из таёжной местности и попали в «соломенные степи», где сопки издалека напоминают национальные конусовидные шапки.- Вообще Бурятия визуально выделяется сразу. Большая её часть сочно-жёлтая, как желток яйца. Недаром по словам метеорологов, этот регион считается самым солнечным местом России. Ежегодно здесь фиксируют 2797 ясных часов в год. Глаза слепит. Зрачки не успевают за кнопкой спуска затвора у фотоаппарата: ступы, табуны лошадей, деревни, утонувшие в идеалистических пейзажах, и окаменевшие на мосту тигры, - отмечает Дарья Миролеева.Поделились путешественники и интересным наблюдением. За пройденные 4000 км лишь на въезде в Улан-Удэ молодых людей впервые остановили для проверки документов.Далее журналисты погуляли по городу. В Улан-Удэ им сразу бросилось в глаза отсутствие вывесок сетевых магазинов и кафе.Они также сделали угнетающие выводы.Гости города были очарованы аутентичностью столицы Бурятии. Их поразили местные скульптуры, национальный орнамент, сочетание советской и современной эпохи и аромат бууз. Но больше всего молодых людей шокировал огромный частный сектор, который они увидели со смотровой вышки. Артемий Захаров в своих заметках сравнил его с «пристанищем бескрайнего войска великого Чингисхана, некогда завоевавшего эту территорию».Конечно же, путешественники посетили Иволгинский дацан, рассказав читателям о нетленном теле Хамбо Ламы Этигэлова.В дацан журналисты пришли без подношений, но на выходе получили в дар от смотрителя хадаки, цвета которых символизируют преумножение и гармонию.