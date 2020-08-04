Первую выездную экспозицию увидят жители Тулуна, Бирюсинска, Усолья-Сибирского и посёлка Чунский
В городах и посёлках Иркутской области возобновляют проведение передвижных выставок. Первая выездная экспозиция Иркутского областного художественного музея начала работать в городе Зиме. Она проходит в рамках проекта «Живём и помним», посвящённого 75-летию Великой Победы. Зрителям представлены 27 высококачественных репродукций с живописных полотен, графических листов, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Авторами произведений являются ведущие художники страны, среди которых народный художник РСФСР, действительный академик Российской Академии наук А.И Алексеев; народный художник РФ, член-корреспондент Российской Академии художеств Б.Т. Бычков; народный художник РСФСР, академик АХ СССР П.П. Соколов-Скаля; народный художник СССР, академик АХ СССР К.Ф. Юон и другие.
Выставка организована в рамках программы «Деятели культуры — жителям Иркутской области», которая в этом году реализуется под эгидой Года памяти и славы. Помимо Зимы, экспозицию увидят жители Тулуна, Бирюсинска, Усолья-Сибирского, рабочего посёлка Чунский. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутской области возобновили проведение передвижных выставок
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