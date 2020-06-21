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В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом

В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Накануне умер 67-летний мужчина

В Бурятии накануне скончался пациент с коронавирусом.

- 20 июня в стационаре по улице Солнечная умер пациент 67 лет с новой коронавирусной инфекцией, страдающий тяжёлыми заболеваниями: инфаркт миокарда, миеломная болезнь (злокачественное заболевание кроветворной системы), сахарный диабет, - сообщили в республиканском оперативном штабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Бурятии умерли два пациента с коронавирусом. 

За весь период в республике скончалось 18 пациентов с коронавирусом. 
  

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