В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом

Накануне умер 67-летний мужчина
В Бурятии накануне скончался пациент с коронавирусом.
- 20 июня в стационаре по улице Солнечная умер пациент 67 лет с новой коронавирусной инфекцией, страдающий тяжёлыми заболеваниями: инфаркт миокарда, миеломная болезнь (злокачественное заболевание кроветворной системы), сахарный диабет, - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Бурятии умерли
два пациента с коронавирусом.
За весь период в республике скончалось 18 пациентов с коронавирусом.
Накануне умер 67-летний мужчина
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