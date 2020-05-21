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В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок

В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
Общество,  Фото:pixabay.com
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая

С 20 мая в Иркутской области действует всеобщий масочный режим. Средства индивидуальной защиты нужно носить в транспорте, магазинах, всех общественных учреждениях, на работе.

В этой связи волонтёры бесплатно раздадут 233 тысячи многоразовых масок. Они организовали информационные точки, где рассказывают людям о простых правилах, которые важно соблюдать во время масочного режима, а пожилым жителям региона выдают многоразовые маски.

Акция стартовала в Иркутске 20 мая. Волонтёры будут работать на информационных точках до 24 мая ежедневно с 12:00 до 16:00. В Иркутске создано 13 таких пунктов, в их числе сквер Кирова, Вечный огонь, художественный музей, дом кузнеца, цирк, «Фортуна», «Сильвермолл».

- Иркутск стал отправной точкой раздачи, сейчас маски развозят в города и районы области, там волонтёры также обеспечат масками людей старше 60 лет и самих добровольцев акции взаимопомощи «#МыВместе», – подчеркнул исполняющий обязанности министра по молодёжной политике Иркутской области Егор Луковников.

Волонтёры Иркутской области по инициативе исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева доставляют комплекты многоразовых масок пожилым людям на дом.

Чтобы оформить заявку, жители региона могут позвонить специалистам по делам молодёжи своего города или района. Уточнить их телефон можно через местную администрацию.

По данным на 20 мая, в Иркутской области добровольцы оказали помощь более чем по 10 тысячам заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.
коронавирус добровольчество волонтеры Иркутская область молодежь
 
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