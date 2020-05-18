В центре «Добрый» для ребят организовали спортивно-развлекательную программу
В рамках международного дня семьи педагоги центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», провели спортивно-развлекательную программу «Папа, мама, я – спортивная семья».
На старт вышли две команды, состоящие из коллектива работников - «Мамы и папы» и детей. Участникам были предложены конкурсы с бегом и прыжками, где ребята и взрослые имели возможность проявить свои спортивные навыки, почувствовать командный дух.
Каждый этап соревнований проходили в напряжённой борьбе.
В итоге по подсчётам жюри, победила дружба. Команды были награждены сладкими призами, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В Бурятии сироты отметили международный день семьи
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