Тушение лесных пожаров осложняется погодными условиями
В Забайкальском крае за прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара, а также в течение дня удалось обнаружить и оперативно ликвидировать два новых пожара, возникших в Читинском районе.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано девять лесных пожаров, из них три действующих, локализовано шесть. В тушении пожаров принимают участие 366 человек и 54 единицы техники.
- Тушение лесных пожаров часто осложняется погодными условиями -шквалистым ветром. При подобных условиях лесопожарные формирования должны быть выведены с тушения пожаров, чтобы предотвратить человеческие жертвы. Однако, чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, формирования продолжают бороться с пожарами, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье за сутки ликвидировано 4 лесных пожара
Общество, Фото:
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