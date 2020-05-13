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В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен

В Бурятии появился «Сад памяти» из 4 тысяч сосен
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Посадку деревьев посвятили лесникам-героям Хоринского района

Лесники Хоринского района Бурятии высадили более четырёх тысяч сеянцев сосны в рамках международной акции «Сад памяти».

Посадку деревьев посвятили лесникам-героям своего района, которые защищали страну от немецко-фашистских захватчиков. Это Пётр Казазаев, Иван Мартынов, Василий Яньков, Иннокентий Хороших, Михаил Хорошунов, Корней Солдатов, Ермил Иванов, Жамьян Хадагаев, Доржо Ванчинов, Ринчин Дошидоржиев.

Один из героев Хорошунов Михаил Тимофеевич родился и вырос в Хоринском районе. Михаил Тимофеевич служил в 149 стрелковом полку, принимал участие в боевых действиях с Японией. Был отмечен медалями «За боевые заслуги», «За взятие Японии» и другими воинскими наградами. После войны вернулся в родной район и более 25 лет трудился в Курбинском леспромхозе.

- Каждый из них всеми силами приближал день Победы. Мы помним и гордимся каждым ветераном. Спасибо им за мирное небо над головой, - поделился главный лесничий Курбинского лесничества Вячеслав Гариев.

Также посадка прошла в Заиграевском районе. Сотрудники Хандагатайского лесхоза высадили более двух тысяч сеянцев сосны, в память о земляках и родных ушедших на фронт, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. 
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