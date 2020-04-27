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Врачам больницы №4 в Улан-Удэ нашли замену

Врачам больницы №4 в Улан-Удэ нашли замену
Общество,  Фото:pixabay.com
Персонал больницы №4 заменили в том числе опытными медиками и студентами старших курсов

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что персонал городской больницы №4 в Улан-Удэ заменили другими специалистами. В их числе ветераны-медики, а также студенты старших курсов медицинского института БГУ. Также вызвались помочь врачи частных медицинских центров. Работа медучреждения продолжается.

- Уверен, что мы сейчас в 4-й больнице тоже всё локализуем, всех контактных определим, проведём профилактические мероприятия и, надеюсь, ситуация будет взята под контроль, - сказал Цыденов.

В больницу прибыли 23 врача и 40 медсестёр из поликлиник, инфекционной больницы и других учреждений города.

Как сообщал «Байкал-Daily», в больнице произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекции. Накануне Алексей Цыденов сообщил, что медицинские работники скрывали симптомы заболевания.

- Ситуация в четвёртой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка, – говорил Алексей Цыденов на воскресном оперштабе.

Из-за произошедшего инцидента была уволена главврач больницы Татьяна Бидагаева. Исполняющим обязанности назначена её заместитель Лариса Шабаева. 

В районе этой вспышки коронавируса (Восточный, Загорск, Авиазавод) введены дополнительные меры профилактики.

На сегодня в Бурятии сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом. На 8 часов утра зарегистрировано 227 случаев заболевания COVID-19. За весь период 70 человек уже выздоровели и выписались из больницы, две пациентки скончались, остальные продолжают лечение. 

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