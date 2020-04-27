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В Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии 227 случаев заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За одни только сутки выявили сразу 18 новых больных COVID-2019

В Бурятии произошёл значительный рост новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу их было 186, утром в воскресенье уже 209, в три часа дня воскресенья уже 217. На 8 часов утра 27 апреля зарегистрировано 227 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

В том числе в статистику входят 70 человек, которые успешно завершили лечение и выписались из больницы. Из них один пациент был выписан накануне. Также учитываются две смерти: одна пожилая больная скончалась 6 апреля, другая 14-го числа.

- Проходят лечение в инфекционных стационарах 143 пациента. На данный момент осуществляется госпитализация 12 человек, - уточнили в оперштабе.

Среди госпитализированных с COVID-19 шесть детей (накануне было семь), их состояние удовлетворительное.

В отделении реанимации находятся два тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, один больной – на ИВЛ. Число больных в реанимации снизилось, днём ранее было трое.

На сегодня круг контактных с заражёнными людьми лиц составляет 1012 человек, все лабораторно обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», разросся очаг распространения коронавируса в городской больнице №4, что в Восточном. Сперва здесь заболели 10 сотрудников – два врача, четыре медсестры, два работника административного аппарата, одна санитарка и один работник технической службы. При этом часть из них незадолго до положительного анализа скрыла свои симптомы ОРВИ. В воскресенье стало известно ещё о 10 заразившихся от очага в горбольнице.

- В четвёртой больнице были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! Конечно, нам эта четвёртая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж – водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район, - сказал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.

Из-за этого случая принято решение вернуть жёсткие ограничительные меры, вроде запрета на работу парикмахерских или закрытия магазинов стройматериалов. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмём», - заявил Алексей Цыденов.

В районе работы городской больницы №4, то есть в посёлках Загорск, Восточный, Авиазавод, усилены меры профилактики

Впрочем, как уточнили сегодня в оперштабе, самые новые случаи заражения связаны не только с горбольницей. 
коронавирус
 
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