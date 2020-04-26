Глава Бурятии вернул жёсткие ограничительные меры

Число случаев заражения коронавирусом выросло к вечеру, и Алексей Цыденов «зажимает тиски»
В Бурятии к вечеру воскресенья выросло число случаев заражения коронавирусом. Утром их было 209, к 15 часам стало уже 217. Из них 26 человек от очага в городской больнице №4 (всего несколько дней назад было 10, к утру воскресенья уже 20). В числе заболевших 22 медработника, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за «вспыхнувшего очага» в городской больнице №4 провёл в воскресенье оперативное заседание штаба по коронавирусу. На штабе Алексей Цыденов принял решение отложить планируемое ослабление ограничений для предприятий, а также вернуть жёсткие ограничительные меры в Улан-Удэ и приграничном Заиграевском районе.
В остальных районах организации и предприятия работают в рамках действующих мер.
- Дорогие земляки! Ещё в четверг утром на штабе мы с вами рассматривали возможность ослабления ограничений, допуска дополнительных людей до работы, потому что, в принципе, мы более или менее контролировали ситуацию. У нас все вновь выявленные заболевшие с подтвержденным диагнозом были в основном вахтовики, которых мы на границе останавливали - их 23 человека, либо рабочие на стройке в Сосновом Бору - опять же локализованные, и практически единицы выявлялись по республике. Мы ситуацию держали под контролем. И у нас были предпосылки для того, чтобы начать ослаблять ограничительные мероприятия. Но из-за инцидента в Городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели «завозные» случаи болезни, то сегодня имеем «внутреннюю вспышку», - сказал Алексей Цыденов.
Он напомнил, что в больнице №4 были грубейшие нарушения. Ранее сообщалось, что сотрудники больницы скрыли симптомы ОРВИ, хотя позже у них подтвердился коронавирус. Алексей Цыденов озвучил и другие нарушения.
- Но ситуация в четвёртой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам эта четвёртая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж – водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район, - сказал глава Бурятии.
- Нам сейчас нужно серьёзно в целом проводить там мероприятия по локализации, выявлению и недопущению возрастания заболеваемости. Возникла сложнейшая ситуация, и «подкинули» её коллеги - к сожалению, профессиональные образованные медицинские работники, - особо выделил он.
В связи с произошедшим в Бурятии вновь вводятся дополнительные ограничения.
- Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Мы сейчас будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры, для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастание инфекции, - уточнил глава.
Предварительно такой режим вводится, как минимум, до 30 апреля. За этот период медикам необходимо обойти всех контактных лиц, проверить их и локализовать этот очаг.
- Будем смотреть, как будет развиваться динамика. Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем, - заявил глава Бурятии.
До конца дня на официальном сайте правительства Бурятии будет опубликован соответствующий указ главы с перечнем организаций и предприятий, которые приостановят работу до стабилизации эпидемиологической ситуации.
В условиях ограничительных мероприятий в рамках указа президента продолжат работу:
а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;
г) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
д) организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
е) организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.
Глава Бурятии вернул жёсткие ограничительные меры
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