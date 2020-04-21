Конкурс на лучшую поделку прошёл в ИК-2
В Улан-Удэ в исправительной колонии № 2 прошёл конкурс между отрядами на лучшую поделку пасхального яйца в честь празднования Пасхи.
В конкурсе приняли участие 15 работ осуждённых. Все фигуры пасхальных яиц были выполнены в различных техниках: резьба по дереву, резьба по металлу, вязание, роспись акварелью.
По результатам конкурса решением комиссии учреждения были объявлены победители конкурса. Первое место заняла работа осуждённого Д. из отряда №7, техника исполнения – акварель. Второе место досталось осуждённому А. из отряда №4, свою работу он выполнил из металла. Третье место у осуждённого М. свою поделку он выполнил из дерева, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии померялись яйцами
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