В Улан-Удэ оштрафовали организации за длительный ремонт крыш

В ходе прокурорской проверки работы по капитальному ремонту крыш домов завершены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.







Как выяснила прокурорская проверка, в Октябрьском районе Улан-Удэ нарушали закон о защите прав потребителей при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.Установлено, что фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в республике в рамках программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Бурятии, на 2014 – 2043 годы» с двумя подрядными организациями заключены договоры на выполнение работ. Они должны были отремонтировать крыши многоквартирных домов по улицам Ключевская и Трубачеева.На момент проверки подрядчиками ремонтные работы не завершены, сроки выполнения работ продлены в отсутствие законных оснований.В отношении руководителей подрядных организаций возбуждены административные. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.