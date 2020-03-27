Акция «Автокресло-детям» прошла в Гусиноозерске
В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую акцию «Автокресло - детям». Водителям напомнили о соблюдении правил перевозки юных пассажиров.
Мероприятие прошло в Гусиноозерске. В акции приняли участие представители ДНД и общественного совета при районном отделе полиции. Полицейские и общественники проверили водителей на наличие удерживающих устройств при перевозке малышей. Дорожные полицейские призвали взрослых ответственно относиться к вопросу безопасности детей.
За время мероприятия сотрудники ГИБДД провели 15 профилактических бесед с водителями и пассажирами транспортных средств. Каждому участнику профилактической акции также раздали тематические памятки и пожелали безопасных поездок, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии водителям напомнили о правилах перевозки детей
Общество, Фото:
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