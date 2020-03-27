В Бурятии водителям напомнили о правилах перевозки детей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция «Автокресло-детям» прошла в Гусиноозерске



В Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы провели профилактическую акцию «Автокресло - детям». Водителям напомнили о соблюдении правил перевозки юных пассажиров.



Мероприятие прошло в Гусиноозерске. В акции приняли участие представители ДНД и общественного совета при районном отделе полиции. Полицейские и общественники проверили водителей на наличие удерживающих устройств при перевозке малышей. Дорожные полицейские призвали взрослых ответственно относиться к вопросу безопасности детей.



За время мероприятия сотрудники ГИБДД провели 15 профилактических бесед с водителями и пассажирами транспортных средств. Каждому участнику профилактической акции также раздали тематические памятки и пожелали безопасных поездок, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

