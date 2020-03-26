В Иркутской области полицейские задержали автомобиль-«двойник»

Сотрудники ДПС Черемховского района Иркутской области на дежурстве выявили водителя с поддельными номерами и свидетельством о регистрации автомобиля.





Это произошло днём 20 марта в городе Черемхово. Полицейскими был остановлен автомобиль «Хонда Инспайер», за рулём находился 28–летний местный житель.При проверке документов у сотрудников полиции появились сомнения в подлинности документов на транспортное средство. В результате выяснилось, что иномарка является так называемым «двойником», поскольку номера машины дублируют другие государственные номера другого автомобиля, владелец, которого проживает в городе Черемхово.По факту произошедшего органами дознания проводится проверка. Автомобиль помещён на специализированную стоянку транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.