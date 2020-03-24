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В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры

В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

С 23 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Иркутске для посетителей закрыты все муниципальные учреждения культуры. Такой приказ подписал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Антон Чернышов.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и согласно распоряжению министерства культуры и архивов Иркутской области, мы вынуждены пойти на такие меры. С сегодняшнего дня будут закрыты все учреждения культуры города Иркутска. Это филиалы городского музея истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова, театр Народной драмы, 26 муниципальных библиотек в составе централизованной библиотечной системы, гуманитарный центр имени семьи Полевых, городские творческие клубы «Любимовка» и «Созвездие», детский ансамбль танца «Солнышко», – отметил Антон Чернышов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в муниципальных учреждениях культуры регулярно проводится санитарная обработка помещений. На сегодня в городе нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, что областные учреждения культуры были закрыты для посетителей 20 марта.
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