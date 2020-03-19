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Областные учреждения культуры в Иркутске закроют для посещения

Областные учреждения культуры в Иркутске закроют для посещения
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Уже отменены все культурно-массовые мероприятия

Учреждения культуры Иркутской области закрываются для посетителей. Такое распоряжение министерства культуры и архивов региона вступает в силу с 20 марта. Об этом заявил заместитель министра культуры и архивов Приангарья Руслан Дячук.

- Для нас важно предотвратить распространение инфекции на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске. Необходимые меры вводятся согласно приказу министерства культуры Российской Федерации, – сказал Руслан Дячук.

Согласно распоряжению минкульта Иркутской области, отменены все культурно-массовые мероприятия. Для посетителей закрыты музеи, театры, библиотеки. Показы спектаклей перенесены, билеты на них сохраняются. Юбилейный XV международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале», который должен был открыться в Иркутске 10 апреля, перенесли на начало ноября 2020 года. Гастроли театров решено перенести на более благоприятное время.

Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского отменил показы балетов «Щелкунчик» и «Дон Кихот», которые должны были состояться 29, 31 марта и 4 апреля, так как в них должны были участвовать приглашённые артисты из других регионов страны.

В областных учреждениях культуры проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел, перилам и экспонатам.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в регионе нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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