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Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду

Ещё 20 тысяч улан-удэнцев получат чистую воду
Общество,  Фото:pixabay.com
На юго-западе Улан-Удэ начинается масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения

В этом году в рамках проекта «Чистая вода» начнётся масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения в юго-западной части Октябрьского района Улан-Удэ. После завершения строительства у 20 тысяч жителей сотых микрорайонов города появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов будет выделено порядка 440 млн рублей.

Все работы планируется завершить в 2021 году, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

В прошлом году шесть тысяч жителей Улан-Удэ обеспечили качественной питьевой водой. Велось строительство пяти объектов водоснабжения на общую сумму более 153 млн рублей, из них свыше 150 млн выделил федеральный бюджет и более трёх миллионов - республиканский.

Чистую воду получили такие микрорайоны города, как Забайкальский, Загорск, Аршан, Левобережье.

Так, на улице Клеверная в микрорайоне Загорск построены повысительно-насосная станция, 870 метров сетей водоснабжения, установлены четыре водоколонки и три пожарных гидранта. Для водоснабжения Левобережной части города построены 1,7 км сетей водоснабжения, установлены 14 пожарных гидрантов.

На улицах Ковалевской, Шишкина, Крамского в микрорайоне Аршан построены три км сетей водоснабжения и повысительно-насосная станция, установлены 13 водоколонок и 13 пожарных гидрантов. На улицах Расковой, Ольховая, переулке Герцена в микрорайоне Загорск построено 1,3 километров сетей водоснабжения и повысительно-насосная станция, установлены четыре пожарных гидранта.

В жилмассиве «Первое поле» микрорайона Забайкальский построены 6,6 километров сетей водоснабжения, установлено 11 пожарных гидрантов.

Региональный проект «Чистая вода» заработал в Бурятии в 2019 году в рамках национального проекта «Экология» начал реализацию. Результатом работы станет рост обеспечения 66% жителей качественной питьевой водой к 2024 году. До начала реализации проекта в республике качественной питьевой водой было обеспечено 44% населения.

До 2024 года на реализацию регионального проекта будет направлено более 4,6 млрд рублей.
водоснабжение
 
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