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В Бурятии продаётся самая дешёвая рыбная начинка для блинов

В Бурятии продаётся самая дешёвая рыбная начинка для блинов
Общество,  Фото:pixabay.com
Росстат подсчитал стоимость приготовления блинов на семью в регионах

В последние годы в России фиксируется низкая инфляция, так что порция блинов подорожала на 2,79% до 136 рублей 9 копеек (январь 2020 года в % к январю 2019 года). Причём молоко и мука подорожали сильнее, а сэкономить позволяет снижение цен на куриные яйца. Сахар за год подешевел сразу на треть — но в блинное тесто мы его добавляем совсем чуть-чуть, так что из расчёта на одну порцию это сократило траты всего на рубль, сообщает Росстат.

Самым дорогим регионом оказалась Чукотка: там дороже всего стоит порция блинов (259,1 рублей), а также сметана (60,4 рублей) и варенье (52,2 рублей). 

В тройку регионов с самыми дешёвыми блинами вошли Мордовия, Татарстан, Саратовская область — там блины не дороже 114 руб. на семью.

Самые дешёвые рыбные начинки на Дальнем Востоке: икра — в Бурятии (265 руб.), а соленая рыба в Еврейской АО (83,5 руб.). А в центре страны сэкономить можно на традиционных начинках: самая дешёвая сметана в Белгородской области (15,9 руб.), мёд — в Орловской (26,7 руб.), а варенье — в Липецкой (16,7).


блины Масленица
 
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