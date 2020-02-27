В Бурятии появились профессиональные сиделки

По профессиональной программе обучились 208 помощников по уходу



В Бурятии начали профессионально обучать сиделок. Утверждена 164-часовая программа профессионального обучения, включающая комплекс теоретических знаний, умений и практических навыков по предоставлению социальных услуг сиделками (помощниками по уходу).



На федеральном уровне профессиональный стандарт «Сиделка (помощник по уходу) был утверждён в 2018 году.



Сиделка (помощник по уходу) должна совершать общий уход за нуждающимся, оказывать помощь в его повседневной деятельности; организовать приём пищи и кормление; наблюдать за самочувствием и состоянием здоровья; обеспечивать досуг; поддерживать санитарные нормы. По окончании профессионального обучения предусмотрена итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.



В 2019 году прошли обучение 208 сотрудников Баргузинского и Кяхтинского психоневрологических интернатов и Улан-Удэнского комплексного центра «Доверие».



- В 2020 году обучение по данной программе пройдут сотрудники ещё пяти подведомственных учреждений социального обслуживания. Освоившим образовательную программу профессионального обучения по должности «Сиделка (помощник по уходу) выдаются свидетельства о получении новой профессии, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

