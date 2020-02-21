Лучших учеников Ангарской колонии наградили поездкой в Иркутский театр

В Ангарской воспитательной колонии прошёл конкурс «Ученик года»



Конкурс «Ученик года» прошёл в Ангарской воспитательной колонии. За звание лучшего и красную ленту победителя боролись пять воспитанников, обучающихся в 8-10-х классах.



В жюри конкурса вошли учителя школы ГУФСИН и участники проекта «Наставники: не рядом, а вместе!»: представители фонда развития социальной сферы «Содействие» Евгений Иванов, Станислав Денисов и Мария Критенко, генеральный директор агентства недвижимости Евгений Кобычев.



Участники были отобраны по результатам «Интеллектуального марафона» по основным учебным предметам, они победители и призёры школьных и муниципальных конкурсов, олимпиад и викторин. Подготовка к «Ученику года» продолжалась более месяца: воспитанники вместе с учителями готовили презентации и выступления, педагоги общались с родственниками подростков и общими усилиями восстанавливали портфолио достижений.



На сцене подростки рассказывали о жизни до отбывания наказания и своих успехах, соревновались в конкурсе на смекалку, сочиняли и читали стихи, показывали ловкость и силу в спортивных испытаниях. Остальные воспитанники колонии помогали проводить мероприятие: примерили роль ведущих и рабочих сцены, заполнили паузы между конкурсами яркими выступлениями и играми со зрителями.



На церемонии награждения все участники конкурса получили дипломы и подарки от наставников, а лучшему ученику вручили медаль и ленту победителя. Кроме того, воспитанников поощрили поездкой в Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского. Подростки в сопровождении воспитателей и психологов колонии посетили спектакль «Анна и адмирал. История любви», погуляли по театру и 130-му кварталу, сделали фото на память, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

