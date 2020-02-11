В Улан-Удэ для состоящих на учёте подростков провели «День профилактики»

На мероприятии обсуждались результаты работы по профилактике рецидива



В Октябрьском районном суде Улан-Удэ состоялся «День профилактики» для несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии, в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ.



В мероприятии приняли участие сотрудники отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями Октябрьского районного суда, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, а также несовершеннолетние и их законные представители.



В рамках мероприятия присутствующие обсудили результаты индивидуальной работы с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





