На мероприятии обсуждались результаты работы по профилактике рецидива
В Октябрьском районном суде Улан-Удэ состоялся «День профилактики» для несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделе исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии, в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ.
В мероприятии приняли участие сотрудники отдела исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями Октябрьского районного суда, подразделения по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, а также несовершеннолетние и их законные представители.
В рамках мероприятия присутствующие обсудили результаты индивидуальной работы с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ для состоящих на учёте подростков провели «День профилактики»
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