Людмила Воронцова опубликовала философский пост о победах

Спортсменка из Бурятии после очередного триумфа поделилась, что чувствует во время победы
Серебряный призёр чемпионата мира-2019 по боксу Людмила Воронцова одержала очередную победу. Спортсменка из Бурятии выиграла международный турнир Bocskai 64 в Венгрии. На пути к золоту Людмила Воронцова победила представительниц Швейцарии, Турции, Венгрии и Индии.
После победы Людмила опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своих эмоциях и мотивации бороться дальше.
«Очередные соревнования. Ты ждёшь их, готовишься к ним, гоняешь вес, оттачиваешь навыки, шлифуешь технику и многое другое. Выигрываешь бой, взвешиваешься, опять бой, снова на весы, следующий бой, и так далее - все как всегда) И вот уже финальный бой, ты победил, ты чемпион! О да, цель достигнута! Казалось бы, радуйся, а у тебя только чувство опустошения , ни эмоций, ничего. То ли по закону подлости, то ли чего, исполнения желаний и достижения целей не приносят счастья. Кратковременную радость возможно, но она быстро уходит и это тупиковый путь», - поделилась спортсменка.
Она призналась, что борется с такими эмоциями, ловя радость от сегодняшнего дня.
«Чего бы вы ни достигли, что бы ни поймали, разжав кулак, вы увидите убегающий сквозь пальцы песок. Подлинную же радость можно найти только ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС , в настоящем моменте. Помните это и цените. И Цените людей, которые рядом», - обратился Людмила к подписчикам.
Она сказала отдельное спасибо своему наставнику Булату Бадмаеву за моральную поддержку, разговоры о жизни, за особые, понятные только им двоим, шутки.
«Спасибо, что терпите мой характер и с иронией относитесь, когда я хочу поплакать. В общем, вывод один – у нас отличный тандем и у нас сегодня Победа! Слава Богу за всё!» - резюмировала Людмила Воронцова.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова отобралась по результатам контрольных спаррингов в Кисловодске на европейский олимпийский квалификационный турнир. Он состоится в 13 по 23 марта в Лондоне. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио. Ещё две представительницы Бурятии Наталья Шадрина и Дарима Сандакова включены в резервный состав сборной.
Ранее Людмила признавалась, что просыпается и засыпает с одной целью – «золото Олимпиады».
Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский назвал Воронцову сильнейшей в национальной команде в данной весовой категории.
Людмила Воронцова опубликовала философский пост о победах
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