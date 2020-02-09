Людмила Воронцова опубликовала философский пост о победах

Читают сейчас

Лудуб Очиров спел гимн Бурятии Общество, Известный бурятский певец и композитор Лудуб Очиров записал гимн Бурятии с оркестром

В Бурятии артиллеристы уничтожили 300 замаскированных целей Общество, На полигоне Бурдуны в Бурятии прошла масштабная тренировка по управлению огнём артиллерии с боевой стрельбой