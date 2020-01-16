Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио

Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
⠀
С 13 по 23 марта в Лондоне состоится европейский олимпийский квалификационный турнир по боксу. В соревнованиях примут участие спортсменки в пяти женских весовых категориях. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио.
⠀
По результатам финальных контрольных спаррингов, которые прошли на спортивной базе «Юг Спорт» в Кисловодске, где в настоящее время проходит тренировочный сбор российской женской сборной по боксу, определились основной и резервный составы женской национальной сборной на лондонскую квалификацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в финал контрольных спаррингов вышли три бурятские спортсменки – Наталья Шадрина, Людмила Воронцова и Дарима Сандакова. Спортсменке из Бурятии Елене Гапешиной в финал пробиться не удалось.
⠀
В основной состав вошла спортсменка из Бурятии мастер спорта международного класса Людмила Воронцова, в резерв сборной - бурятские спортсменки Наталья Шадрина и Дарима Сандакова.
⠀
Первые номера:
-Светлана Солуянова, в/к до 51 кг;
-Людмила Воронцова, в/к до 57 кг;
-Екатерина Дынник, в/к до 60 кг,
-Саадат Далгатова, в/к до 69 кг;
-Зенфира Магомедалиева, в/к до 75 кг.
⠀
Вторые номера:
-Елена Савельева, в/к до 51 кг;
-Дарья Абрамова, в/к до 57 кг;
-Наталья Шадрина, в/к до 60 кг;
-Дарима Сандакова, в/к до 69 кг;
-Анастасия Шамонова, в/к до 75 кг.
Оба состава продолжат подготовку к турниру. Аккредитация на соревнования будет заполнена на двух боксеров в каждой весовой категории, окончательный состав тренерский штаб утвердит в марте.
⠀
Людмила Воронцова тренируется под руководством Бадмы Бадмаева и Булата Бадмаева. Наталья Шадрина и Дарима Сандакова тренируются под руководством Бато-Мунко Ванкеева. Все девушки являются воспитанницами Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.
В 2019 году Людмила Воронцова взяла серебро чемпионата мира, который проходил в Улан-Удэ. В финале она уступила филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Федерация бокса России наградила Людмилу наравне с чемпионками.
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики
Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей
Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении
Нарушение выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине
В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
Соревнования состоятся в середине марта