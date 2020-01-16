 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Января

15 Января

Популярное

Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио

Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Общество, 
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной

С 13 по 23 марта в Лондоне состоится европейский олимпийский квалификационный турнир по боксу. В соревнованиях примут участие спортсменки в пяти женских весовых категориях. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио.

По результатам финальных контрольных спаррингов, которые прошли на спортивной базе «Юг Спорт» в Кисловодске, где в настоящее время проходит тренировочный сбор российской женской сборной по боксу, определились основной и резервный составы женской национальной сборной на лондонскую квалификацию.

Как сообщал «Байкал-Daily», в финал контрольных спаррингов вышли три бурятские спортсменки – Наталья Шадрина, Людмила Воронцова и Дарима Сандакова. Спортсменке из Бурятии Елене Гапешиной в финал пробиться не удалось.

В основной состав вошла спортсменка из Бурятии мастер спорта международного класса Людмила Воронцова, в резерв сборной - бурятские спортсменки Наталья Шадрина и Дарима Сандакова.

Первые номера:
-Светлана Солуянова, в/к до 51 кг;
-Людмила Воронцова, в/к до 57 кг;
-Екатерина Дынник, в/к до 60 кг,
-Саадат Далгатова, в/к до 69 кг;
-Зенфира Магомедалиева, в/к до 75 кг.

Вторые номера:
-Елена Савельева, в/к до 51 кг;
-Дарья Абрамова, в/к до 57 кг;
-Наталья Шадрина, в/к до 60 кг;
-Дарима Сандакова, в/к до 69 кг;
-Анастасия Шамонова, в/к до 75 кг.

Оба состава продолжат подготовку к турниру. Аккредитация на соревнования будет заполнена на двух боксеров в каждой весовой категории, окончательный состав тренерский штаб утвердит в марте.

Людмила Воронцова тренируется под руководством Бадмы Бадмаева и Булата Бадмаева. Наталья Шадрина и Дарима Сандакова тренируются под руководством Бато-Мунко Ванкеева. Все девушки являются воспитанницами Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

В 2019 году Людмила Воронцова взяла серебро чемпионата мира, который проходил в Улан-Удэ. В финале она уступила филиппинке Нести Петесио по раздельному решению судей. Федерация бокса России наградила Людмилу наравне с чемпионками.




спорт бокс Олимпийские игры
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Выставка в память об Андрее Модогоева открылась в Улан-Удэ
Общество, 16.01.2020
На открытие выставки пришли родные и близкие бывшего руководителя республики
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
В Бурятии зенитчики отразили авиаудары «противника»
Общество, 16.01.2020
Практические занятия проводятся в преддверие выходы военных на полигон Телемба
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Людмила Воронцова поборется за путёвку на Олимпиаду в Токио
Общество, 16.01.2020
Наталья Шадрина и Дарима Сандакова попали в резерв сборной
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
В поездах в Иркутской области появляется Wi-Fi
Общество, 16.01.2020
Бесплатный интернет доступен во всех вагонах
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Улан-удэнцев просят сдать ёлки на удобрения
Общество, 16.01.2020
По Улан-Удэ проедет машина, собирающая новогодние ёлки
Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Управление Роскомнадзора по Бурятии устроит день открытых дверей
Общество, 16.01.2020
28 января в территориальном управлении Роскомнадзора по Бурятии состоится традиционный День открытых дверей
Испанский велосипедист возобновил своё путешествие на Байкал
Испанский велосипедист возобновил своё путешествие на Байкал
Общество, 16.01.2020
Пропавшего путешественника нашли в селе Оймякон
В Бичурском районе Бурятии появятся туристско-фермерские предприятия
В Бичурском районе Бурятии появятся туристско-фермерские предприятия
Общество, 16.01.2020
Этот и другие вопросы были осуждены в министерстве туризма Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о безопасности
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД напомнили юным пешеходам о безопасности
Общество, 16.01.2020
Детям рассказали о мерах предосторожности и основах безопасного участия в дорожном движении
В районе Бурятии не запасли топливом на зиму
В районе Бурятии не запасли топливом на зиму
Общество, 16.01.2020
Нарушение выявила прокуратура
В Бурятии местами слабый снег
В Бурятии местами слабый снег
Общество, 16.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 января по республике слабый снег ожидается по северному Прибайкалью и Баргузинской долине
В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму
В Бурятии состоятся «Путинские» соревнования по спортивному туризму
Общество, 15.01.2020
В Иволгинске пройдёт первый этап кубка республики
Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Чита принимает первенство ДФО по боксу среди юниоров
Общество, 15.01.2020
В соревнованиях участвуют спортсмены из Бурятии
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
В Иркутске проведут благотворительный вечер добра
Общество, 15.01.2020
Собранные средства пойдут на создание игровых комнат в медорганизациях области
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
В Бурятии пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 15.01.2020
Соревнования состоятся в середине марта
^