Спортсменка из Бурятии выступит на европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 января, был объявлен состав женской сборной России по боксу, который выступит на европейском олимпийском квалификационном турнире. Эти соревнования пройдут с 13 по 23 марта в Лондоне. Победа на этом турнире обеспечит прямую путёвку на Олимпийские Игры 2020 в Токио. По итогам контрольных спаррингов в Кисловодске были названы пять человек, отобравшихся на квалификационный турнир. Среди них и спортсменка из Бурятии, вице-чемпионка мира-2019 Людмила Воронцова. Наталья Шадрина и Дарима Сандакова включены в резервный состав сборной.
Людмила Воронцова поведала о своей главной задаче.
- Я очень рада попасть в состав, при этом я понимаю, что это большая ответственность. Хотя опыт выступлений на международных соревнованиях уже есть, знаю соперниц, поэтому будет уже попроще. От чемпионата мира успела отойти, на дворе уже новый год. Конечно, мы проанализировали выступление, сделали выводы. Моя цель - золото Олимпиады, я каждый день просыпаюсь и засыпаю с этой целью. Для выполнения этой задачи я приложу максимум усилий, - сказала Воронцова.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Людмила Воронцова: «Просыпаю и засыпаю с целью – золото Олимпиады»
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